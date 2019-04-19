Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти «зашкаливают».

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК «Олимпийский», где он выступал после Зеленского согласно жеребьевке, сообщает «Украинская правда».

Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту: «Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!».

Речь Президента сопровождали крики «Позор!»

«Наконец-то мы смогли собрать – через долгих три недели, пока мы ждали, пока команда моего оппонента решится появиться перед народом. И очень важно, что мы имеем позицию, когда скрывается господин Владимир от журналистов, от оппонента и от украинского народа», – сказал он.

«Право народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. Именно он, а не его члены штаба, консультанты, советники. И мы так и не узнали. А право народа – знать будущее, а не обливать друг друга грязью. знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки», – подчеркнул Порошенко.

«У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны. Сегодня мы наконец добились ... Странное место для проведения дебатов, но это решение я принял», – добавил он.

Порошенко подчеркнул: «Мы сегодня стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет?».

«Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца – это хорошая вещь, но стоило начать его 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Вы прятались от повесток! Фу! Это не недопустимо», – заявил он.

«Если мы не знаем ответы на эти вопросы – это слабый глава государства, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, ибо – позиция угрожает государству. Риски зашкаливают!», – заявил действующий президент, а его сторонники начали скандировать «По-ро-шен-ко!».

«Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, что он и не мечтает затянуть Украину назад в Российскую империю. Но Путин мечтает. И если он (Зеленский) не знает, как этому противостоять, на сегодня мы должны убирать все риски из украинского будущего», – заявил Порошенко.

Он продолжил: «На сегодняшний день мы имеем лишь очень красивую обертку – дорогую, яркую. И каждый может найти в этой обертке то, что он хочет: кто снижение тарифов, кто зарплаты учителя по 4 тысячи долларов, кто повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, кто-то – и движение в Европу».

«Владимир, Вы сами сказали что Вы – кот в мешке. Так Вы – не кот в мешке, а в Вашем мешке сегодня – черти и коты, включая олигархов, бывших «регионалов» и всего того, что угрожает моей стране. И мы вас не допустим к власти!», – заявил Порошенко.

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.