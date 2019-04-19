также в разделеВыборы
Порошенко и Зеленский стали на колени 6
Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путиным 5
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 5
Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко, но «ошибся» 11
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 1108
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 13
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 29
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 102
Кличко тоже записал видеообращение к украинцам перед выборами 65
Порошенко собрал своих сторонников на Майдане 73
СМИ узнали имена ведущих и формат дебатов 146
Полиция завершила подготовку к дебатам на «Олимпийском» 69
Полиция призвала штабы не менять формат дебатов 40
У ЦИК потребовали доказать, что Зеленский владеет украинским 313
НАПК подсчитало, сколько кандидаты потратили на агитацию перед вторым туром 30
Зеленский рассказал, как будет общаться с людьми в случае избрания 123
Глава ЦИК призвала не портить бюллетени на выборах 38
У Порошенко заявили, что сцены на НСК захотела команда Зеленского 52

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти «зашкаливают».

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК «Олимпийский», где он выступал после Зеленского согласно жеребьевке, сообщает «Украинская правда».

Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту: «Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!».

Речь Президента сопровождали крики «Позор!»

«Наконец-то мы смогли собрать – через долгих три недели, пока мы ждали, пока команда моего оппонента решится появиться перед народом. И очень важно, что мы имеем позицию, когда скрывается господин Владимир от журналистов, от оппонента и от украинского народа», – сказал он.

«Право народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. Именно он, а не его члены штаба, консультанты, советники. И мы так и не узнали. А право народа – знать будущее, а не обливать друг друга грязью. знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки», – подчеркнул Порошенко.

«У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны. Сегодня мы наконец добились ... Странное место для проведения дебатов, но это решение я принял», – добавил он.

Порошенко подчеркнул: «Мы сегодня стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет?».

«Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца – это хорошая вещь, но стоило начать его 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Вы прятались от повесток! Фу! Это не недопустимо», – заявил он.

«Если мы не знаем ответы на эти вопросы – это слабый глава государства, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, ибо – позиция угрожает государству. Риски зашкаливают!», – заявил действующий президент, а его сторонники начали скандировать «По-ро-шен-ко!».

«Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, что он и не мечтает затянуть Украину назад в Российскую империю. Но Путин мечтает. И если он (Зеленский) не знает, как этому противостоять, на сегодня мы должны убирать все риски из украинского будущего», – заявил Порошенко.

Он продолжил: «На сегодняшний день мы имеем лишь очень красивую обертку – дорогую, яркую. И каждый может найти в этой обертке то, что он хочет: кто снижение тарифов, кто зарплаты учителя по 4 тысячи долларов, кто повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, кто-то – и движение в Европу».

«Владимир, Вы сами сказали что Вы – кот в мешке. Так Вы – не кот в мешке, а в Вашем мешке сегодня – черти и коты, включая олигархов, бывших «регионалов» и всего того, что угрожает моей стране. И мы вас не допустим к власти!», – заявил Порошенко.

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2699 грн.
5
Теги