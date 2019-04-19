На НСК «Олимпийский» в Киеве, где проходят дебаты кандидатов в президенты, принимают участие 22 тыс. человек. Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства внутренних дел.

«По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК «Олимпийский» принимает участие 22 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая», - говорится в сообщении.

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.