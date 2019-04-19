Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 27-летней тернополянки виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Напомним, подозреваемого обвиняют в убийстве своей знакомой. Преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Парень пришел к давней знакомой, чтобы завершить ранее набитое тату. Они встретились в доме мастерицы. Когда женщина начала учить клиента, как «правильно жить», он разозлился и схватил нож. Спор перерос в убийство.

Судебно-медицинский эксперт зафиксировал на теле потерпевшей более пятидесяти колото-режущих ран, впоследствии эксперты подтвердили, что женщина умерла в результате массивной потери крови.

В ходе расследования работники полиции предполагали, что к убийству мог быть причастен кто-то из знакомых жертвы. Она работала мастером в одном из тату-салонов Тернополя, поэтому оперативники установили всех лиц, которые на протяжении последних месяцев обращались к потерпевшей. В поле зрения попал один из ее клиентов.

У парня необычная внешность, к которой приложила руку и убитая девушка. У него разрезанный пополам язык, острые клыки, измененная форма ушей, сделан татуаж глаз. Цвет белков меняла именно Подашевская.