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Во Львове задержали жителя Тернополя, которого подозревают в убийстве 27-летней девушки-тату-мастера, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Отмечается, что почти сутки правоохранители устанавливали местонахождение подозреваемого, вероятно причастного к резонансному преступлению в Тернополе.

Его уже привезли в областной центр, допросили и объявили подозрение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Как ранее сообщал ForUm, 16 апреля в Тернополе владелицу тату-салона Татьяну Подашевскую обнаружили мертвой 16 апреля в собственной квартире. На теле девушки было несколько ножевых ранений, а также следы от укусов на шее. Правоохранители подозревают в убийстве товарища тату-мастера Андрея Горбатюка.

У парня необычная внешность, к которой приложила руку и убитая девушка. У него разрезанный пополам язык, острые клыки, измененная форма ушей, сделан татуаж глаз. Цвет белков меняла именно Подашевская.

 

 
ForUm

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