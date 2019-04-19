В пятницу, 19 апреля, будет ограничен вход на станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Олимпийская» в связи с проведением на НСК дебатов кандидатов в президенты. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Ограничения на вход планируют применить с 18:00 до 19:00, на выход – после завершения мероприятия.

Станция «Дворец спорта» будет работать без ограничений.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, состоятся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский.

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00.