Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает декоммунизацию нормальным явлением. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, если украинское общество поддержало декоммунизацию, то это нормально.

«Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем?» - сказал Зеленский.

Кандидат в президенты подчеркнул, что, например, именем футболиста Андрея Шевченко также можно назвать какую-то улицу.

«Для меня он герой, я правда так считаю», - сказал Зеленский.

По словам кандидата, вовсе не обязательно переименовывать улицы в честь выдающихся личностей, которые умерли.

«Давайте называть улицы именами людей, которые прославляют нашу страну, современниками... Ведь когда Кличко побеждал, мы же все были счастливы, правда? Мы все по телеку смотрели эти победы. Это большое удовольствие. И мне кажется, что я бы не игрался с политическими фигурами, я бы не продолжал сегодня это делать. Сегодня у нас один политический герой, а завтра мы с вами узнаем, что он оказался такой-то, такой-то и такой-то, и мы снесем ему памятник. Есть литература и искусство для этого», - считает Зеленский.

Напомним, 5 декабря 2018 года в Верховной Раде группа народных депутатов предложила обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.