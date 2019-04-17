Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал расценки на информацию из баз данных, которую «на черном рынке» могут купить преступники и террористы. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает LIGA.net.

Матиос отметил, что информация, которую продают имеющие доступ к базам данных, может использоваться для разного рода диверсий - от черного пиара до терактов.

По его словам, доступ к базе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» можно получить за 200-250 грн за один автомобиль.

Доступ к базе МВД, Нацполиции - 250-700 грн, к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека.

Данные из базы автотранспорта (передвижение по городу, место парковки, аминпротоколы, задержания и остановки транспорта) - 500 грн.

Детализация звонков с привязкой к местности - от 4000 до 7000 грн за полгода телефонных соединений.

Информация о получении доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.

«Именно через налоговую администрации было установлено террористами место нахождения военного разведчика, которого планировали убить», - сказал Матиос.

Он также сообщил, что в военной прокуратуре при содействии СБУ создан специальный отдел который, будет фиксировать незаконный сбор информации о правоохранителях и сотрудниках спецслужб.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он арестован и находится в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о передвижении автомобиля Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.