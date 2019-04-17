также в разделеОбщество
Юношу, который в 17 лет «служил» на блокпосту «ДНР», оправили в тюрьму 6
Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога в 7 миллионов 10
Наев: После первого тура градус напряжения на фронте повысился 12
Эксперт: В Центре бесплатной правовой помощи процветает коррупция 24
Суд в РФ оставил под стражей четырех украинских моряков 20
Agenzia Nova: Путин и Медведчук обсудили освобождение украинских моряков 35
Геннадий Лапицкий: После выборов президента стране нужны существенные сокращения госаппарата и приход молодых специалистов 22
В ОРДЛО боевики и бывшие заключенные устроили массовую драку 38
Взрывчатку под авто разведчика заложил житель Донецка 40
СБУ установила генерала ФСБ-организатора убийств украинских разведчиков 133
«Сбежавший» Матиос пришел на брифинг СБУ 186
Подозреваемый в подрыве авто разведчика в Киеве выжил 68
У Медведчука заявили, что власть пытается сохранить коррупционную схему «Дюссельдорф+» 38
У Парубия назвали дело против спикера обычным фейком 31
Международный трибунал по морскому праву рассмотрит иск к РФ через две недели 28
РФ: У трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины 43
Адвокат: Рубан собирается снова заняться обменом пленными 14
16 апреля. Картина дня 59

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал расценки на информацию из баз данных, которую «на черном рынке» могут купить преступники и террористы. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает LIGA.net.

Матиос отметил, что информация, которую продают имеющие доступ к базам данных, может использоваться для разного рода диверсий - от черного пиара до терактов.

По его словам, доступ к базе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» можно получить за 200-250 грн за один автомобиль.

Доступ к базе МВД, Нацполиции - 250-700 грн, к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека.

Данные из базы автотранспорта (передвижение по городу, место парковки, аминпротоколы, задержания и остановки транспорта) - 500 грн.

Детализация звонков с привязкой к местности - от 4000 до 7000 грн за полгода телефонных соединений.

Информация о получении доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.

«Именно через налоговую администрации было установлено террористами место нахождения военного разведчика, которого планировали убить», - сказал Матиос.

Он также сообщил, что в военной прокуратуре при содействии СБУ создан специальный отдел который, будет фиксировать незаконный сбор информации о правоохранителях и сотрудниках спецслужб.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он арестован и находится в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о передвижении автомобиля Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1575 грн.
14
Теги