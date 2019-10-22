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Анатолия Матиоса уволили с военной службы. Об этом сообщил сам Матиос на своей странице в Facebook.

«Получил вот такой приказ министра, с такой милой формулировкой «в связи с проведением организационных мероприятий», – написал он.

Он также обнародовал фотокопию соответствующего приказа от 15 октября, подписанного министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
ForUm

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