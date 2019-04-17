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Парижская трагедия стала символом объединения и солидарности христиан во всем мире.

Фото: Reuters

Такое мнение высказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем блоге на сайте «Известия».

«Было сказано много печальных слов о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Кто-то увидел в этом без преувеличения трагическом событии знаки последних времен, апокалиптический символизм: закат Европы, Богородица покинула Париж и прочее. Конечно, в словаре христианина нет слова «случайность» как события, лишенного изначального смысла. Во всем происходящем христиане призваны видеть волю Божию, пытаясь не только и, если угодно, не столько понять, почему, но и — в первую очередь — суметь увидеть, для чего», - написал он.

По мнению Легойды, «то или иное событие помогает нам что-то понять о нас самих, о том, кто мы и куда идем».

«Чрезвычайно продвинутое современное информационно-технологическое общество предоставляет нам немыслимые ранее возможности: непосредственно в прямом эфире, или, как сейчас принято говорить, онлайн, наблюдать за разворачивающейся трагедией. При этом, несмотря на всю техническую мощь человеческой цивилизации в начале XXI века, мы никак не можем помочь, не можем сделать ничего, чтобы остановить бушующую стихию», - считает представитель РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что парижские пожарные сумели спасти основные святыни собора, но «миллионы зрителей» были «совершенно бессильны хоть как-то повлиять, хоть что-то сделать для того, чтобы огонь прекратил уничтожать храм».

«Таков знак, таково знамение времени. Со всей нашей цивилизацией и техникой, с искусственным интеллектом и ракетами в космосе, с адронным коллайдром и нанотехнологиями мы не смогли защитить величайший культурный и религиозный памятник мира, чуть было не уничтоженный, насколько сейчас можно судить, по неосторожности строителей», - написал он.
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