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Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководителя центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Об этом в эфире Громадського заявил адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.

«Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае. Он планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Я думаю у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать», - сказал Рыбин.

Адвокат также добавил, что обмена Рубана не будет, поскольку он находится на свободе.

Кроме того, по словам Рыбина, доказательством того, что Рубан останется на территории Украины станет следующее судебное заседание, запланированное на 7 мая.

Напомним, 16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили  из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

 
ForUm

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