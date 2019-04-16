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Ко второму туру выборов президента место голосования поменяли 325 тысяч 604 украинца, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Перед Государственным реестром избирателей стояла очень трудная задача – за невероятно короткий срок оформить заявления украинцев о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса накануне повторного голосования 21 апреля», - написала она в Facebook.

Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта.

Фактически, с 7 по 15 апреля, свое право временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца.

«Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно», - отметила глава ЦИК.

Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас количество граждан, которые воспользовались своим правом изменения, выросло на 9879.

Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Слипачук напомнила, что в кабинете избирателя в результатах ответа на запрос о наличии в Госреестре показана информация о временном изменении места голосования, содержащая номер и адрес избирательного участка, в список которого будет включен избиратель.

Как сообщалось, во второй тур выборов Президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.

По официальным результатам первого тура выборов Президента Украины, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95% избирателей.

Второй тур состоится 21 апреля.

 
ForUm

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