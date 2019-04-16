Предоставив Томос новой Православной Церкви Украины, Константинополь развязал руки государственным властям Украины в их борьбе против Украинской Православной Церкви, обрекая ее на новые страдания.

Фото: РПЦ

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в интервью греческому изданию «Этнос тис Кириакис».

«Еще до предоставления так называемого Томоса Президент П. Порошенко угрожал изгнанием из Украины тем, кто не захочет присоединиться к «автокефальной церкви». Теперь, когда эта лжецерковь создана, Парламент страны в кратчайшие сроки принял дискриминационные законы, направленные против канонической Церкви», - сказал он.

Патриарх отметил, что эти законы предусматривают принудительную смену названия Украинской Православной Церкви, дают юридические основания для насильственного изъятия у нее храмов и иной церковной собственности.

«Захваты храмов, насилие против духовенства и верующих, которые защищают свои святыни, уже начались», - отметил Патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что на сегодня в Украине существует только одна Православная Церковь, признаваемая всеми автокефальными Церквами - УПЦ.

«Эта Церковь не обращалась на Фанар за автокефалией и более того, официально высказывалась против нее. Однако мнение канонической Украинской Церкви Патриарх Варфоломей проигнорировал и выдал «Томос об автокефалии», но не Церкви, а раскольникам. С точки зрения канонов это деяние ничтожно. Мы не признаем его и никогда не признаем. Украинские раскольники по-прежнему остаются безблагодатным сообществом», - сказал Патриарх Кирилл.