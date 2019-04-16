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В Русской Православной Церкви с болью восприняли масштабный пожар, который произошёл в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери.

Фото: REUTERS

Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов

«Невыразимо больно. Слезы стоят в глазах. Эти "старые камни Европы" часть и нашей души, и нашей духовной истории. Страшная утрата, верю, соединяет в скорби нас и западных христиан, которые сейчас переживают Страстную неделю», - сказал отец Николай.

Представитель Русской Церкви увидел в случившемся предзнаменование.

«Трудно отделаться от мысли, что на наших глазах совершается знамение, смысл которого нам ещё предстоит осознать. Мир уже не будет прежним», - сказал он.

В свою очередь секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) напомнил, что, помимо культурного значения этого собора, в нем хранится такая великая святыня, как терновый венец Христа Спасителя.

«Хочется верить, что она не пострадает в результате этой трагедии, также самое главное - чтобы обошлось без жертв и не погибли люди», - сказал представитель РПЦ.
ForUm

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