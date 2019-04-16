также в разделеМир
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета 19
Знаменитые витражи Нотр-Дама уцелели при пожаре 24
При пожаре в Нотр-Даме пострадали три человека 19
На восстановление Нотр-Дама собирают средства по всему миру 27
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован 55
В Европе жгут костры, чтобы уберечь виноградники от заморозков 101
Рухнул шпиль Собора Парижской Богоматери 211
Во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери 142
НАТО и РФ полностью прекратили сотрудничество 55
Трамп собрал на переизбрание более $40 миллионов 20
Протестующие в Судане озвучили список требований 30
В работе Facebook и Instagram произошел новый сбой 21
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына 21
США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению 21
Протесты в Албании: демонстранты пытались взять штурмом парламент 23
РФ использует социальные сети для влияния на выборы в ЕС 32
Стрельба в клубе Австралии: один из пострадавших погиб 35
Арабские страны поддерживают военное правительство Судана 39

В Иерусалиме на Храмовой горе произошел пожар. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Araby.

Согласно информации издания, возгорание началось вчера вечером на охранном пункте рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана.

Отмечается, что на территории Храмовой горы расположен комплекс мусульманских сооружений, в том числе мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

На данный момент сотрудники пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. Пострадавших нет. Полиция начала расследование причин возгорания.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2772 грн.
76
Теги