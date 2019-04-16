В Иерусалиме на Храмовой горе произошел пожар. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Araby.
Согласно информации издания, возгорание началось вчера вечером на охранном пункте рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана.
Отмечается, что на территории Храмовой горы расположен комплекс мусульманских сооружений, в том числе мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.
На данный момент сотрудники пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. Пострадавших нет. Полиция начала расследование причин возгорания.
Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.
В результате рухнул шпиль исторического памятника.
Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.
Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
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