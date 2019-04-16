В Иерусалиме на Храмовой горе произошел пожар. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Araby.

Согласно информации издания, возгорание началось вчера вечером на охранном пункте рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана.

Отмечается, что на территории Храмовой горы расположен комплекс мусульманских сооружений, в том числе мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

На данный момент сотрудники пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. Пострадавших нет. Полиция начала расследование причин возгорания.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.