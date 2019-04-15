В Русской Православной Церкви считают, что в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине может быть восстановлено межконфессиональное согласие.

Фото: РБК-Украина

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

«Если выборы выиграет человек, который не имеет отношения к Церкви, который даже в одной из своих передач высмеивал этот Томос, сравнивая его с термосом, можно надеяться на то, что гонения против Церкви будут прекращены и что в Украине будет восстановлено межконфессиональное согласие, даже несмотря на то, что ему нанесен очень существенный ущерб», - заявил он.



По мнению митрополита, шансы Зеленского на победу во втором туре президентских выборов, которые пройдут в Украине 21 апреля, очень высоки, чему, в частности, способствовала игра Зеленского в популярном сериале «Слуга народа».

«Это очень талантливая сатира на современное украинское общество. Там создан образ народного президента, президента, который борется с коррупцией, борется с чиновниками, и я думаю, что этот образ очень импонирует большинству украинских граждан. Вот почему у Зеленского высокий рейтинг и очень высокий шанс на то, что он, изобразив президента сначала в сериале, потом станет президентом в действительности», - считает представитель РПЦ.

В то же время если у власти останется П.Порошенко, «можно ожидать продолжения гонений на миллионы православных верующих Украины», продолжил митрополит, отметив, что «этот человек оставил свой след в истории именно как гонитель Церкви».

Отвечая на вопрос, кому будет проще выиграть дебаты - профессиональному актеру или профессиональному политику, митрополит Иларион заметил, что не считает Порошенко профессиональным политиком.

«Если бы он был профессиональным политиком, он бы не допустил тех ошибок, которые он допустил. Я думаю, что его непрофессионализм был в этой истории с Томосом очень сильно явлен. Даже если эта история прибавила ему какие-то проценты голосов, она все-таки, я думаю, не спасет его от поражения. То есть то, ради чего задумывалась вся эта история, оно сейчас на глазах этого человека рушится», - сказал архиерей.