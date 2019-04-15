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Песня «Ти ж мене пiдманула», которую спел Президент Украины Петр Порошенко на дебатах, адресована не Зеленскому, а Украине, которая отказалась его поддержать на выборах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни «Ти ж мене пiдманула». Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, не пришедшего на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу», - приводит слова Володина Интерфакс.

Спикер российской Госдумы считает, что таким образом Порошенко «подсознательно высказал обиду народу и стране, отказавшейся поддерживать его кандидатуру на выборах».

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 апреля, не прибыл на стадион «Олимпийский» (Киев), где его ждал президент Украины Петр Порошенко для дебатов.

3 апреля именно Зеленский призвал Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Глава государства согласился на это предложение.
ForUm

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