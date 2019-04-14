Зеленского сейчас на стадионе нет.
Как сообщалось, государственное предприятие НСК «Олимпийский» получило запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко относительно проведения дебатов.
От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.
Второй тур выборов Президента пройдет 21 апреля.
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