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Президент Украины Петр Порошенко пришел на Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве для участия в предвыборных дебатах.

Зеленского сейчас на стадионе нет.

Как сообщалось, государственное предприятие НСК «Олимпийский» получило запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко относительно проведения дебатов.

От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

Второй тур выборов Президента пройдет 21 апреля.
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