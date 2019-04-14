Об этом сообщается на сайте Нацкорпуса.

«Заранее заявляем: ни Национальный Корпус, ни Национальные Дружины, ни тем более - полк «Азов» или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов Президента с самим собой", - отметил лидер партии Национальный Корпус Андрей Белецкий.

В партии не исключают того, что возле НСК «Олимпийский» могут быть устроены силовые провокации, чтобы потом обвинить Национальный Корпус и Национальные Дружины.