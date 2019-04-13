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Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, посетит НСК «Олимпийский». Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«В воскресенье, 14 апреля в 14:00 Президент Украины Петр Порошенко посетит НСК «Олимпийский», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 3 апреля заявил, что дебаты с Порошенко должны состояться на стадионе «Олимпийский». Глава государства согласился на проведение дебатов на НСК «Олимпийский», но напомнил, что согласно закону о выборах Президента, они должны проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией на всех телеканалах.

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля. В то же время он подчеркнул, что готов прийти на «Олимпийский» и 19 апреля - за исключением того времени, когда будут дебаты на Общественном телевидении.

В конце концов, Зеленский отказался участвовать в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

Напомним, НСК «Олимпийский» получил запросы на проведение дебатов 14 и 19 апреля от уполномоченных представителей кандидатов в президенты.
ForUm

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