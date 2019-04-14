Кандидат в президенты Украина Владимир Зеленский прокомментировал, почему в его команде присутствуют юрист и охрана украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщается в интервью Зеленского Новостям Украины.
«Вы воспринимаете заявление Порошенко о том, что вы марионетка Коломойского как оскорбление. Но вот столько моментов: автомобиль, охранник, адвокат…», - сказал журналист.
«Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского) – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании», - ответил Зеленский.
Также он добавил, что юридическим сопровождением его партии и его команды занимаются три компании.
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Еммануэлем Макроном.
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