также в разделеПроисшествия
ГСЧС: Спасены жизни 3 человек при пожаре в Днепре 12
В Одессе задержали банду наркоторговцев 22
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня 17
На Донбассе умер раненый морпех 33
На Донбассе обострились обстрелы: есть погибший и раненые 120
На Донбассе погиб брат Героя Украины Чибинеева 64
На Ривненщине БТР раздавил легковушку 19
На Донбассе в очереди перед КПВВ умер мужчина 48
В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на полицейских 24
Обострение на Донбассе: 1 военный погиб, 8 – ранены 117
С начала суток на Донбассе ранены 8 военных 28
Банду, грабившую инкассаторов, подозревают в покушении на главврача Киевского госпиталя ветеранов 24
Из-за выжигания сухой травы в Украине погибли 16 человек 16
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранены двое военных 26
В Днипре грузовик протаранил 12 автомобилей, есть пострадавшие 48
В Кропивницком в многоэтажке прогремел взрыв 30
Боевики 13 раз обстреляли позиции военных, потерь нет 32
Гибель сапера на Донбассе расследуют как теракт 382

Сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб сил ООС.

Кроме этого четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза).

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» сепаратисты обстреляли позиции наших войск 11 раз:

  • из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотроицкое;
  • из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Авдеевки;
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • из гранатометов различных систем – в районе Павлополя;
  • из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды в районе Песков;
  • из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» сепаратисты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – дважды возле Новоалександровки;
  • из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов – вблизи Южного.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1953 грн.
16
Теги