Сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб сил ООС.
Кроме этого четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза).
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» сепаратисты обстреляли позиции наших войск 11 раз:
- из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотроицкое;
- из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Авдеевки;
- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- из гранатометов различных систем – в районе Павлополя;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды в районе Песков;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» сепаратисты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм – дважды возле Новоалександровки;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов – вблизи Южного.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.
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