Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля. Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook в субботу, 13 апреля.

«Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе», – сказал Порошенко.

По его словам, дебаты должны начаться завтра в 14:00.

Ранее 13 апреля Администрация президента официально анонсировала визит Порошенко на НСК Олимпийский в воскресенье апреля для участия в дебатах с Зеленским. В МВД заявили, что проведут встречи со штабами кандидатов накануне дебатов.