также в разделеВыборы
Завтра на «Олимпийский» будут впускать всех желающих 29
Место голосования сменили более 200 тысяч граждан 9
МВД проведет консультации с штабами Порошенко и Зеленского перед дебатами 23
НСК «Олимпийский» подтвердил визит Порошенко 108
ЦИК распределила между кандидатами время в эфире Общественного 32
Макрон принял команду Зеленского в Париже 132
Дебаты на «Олимпийском»: Полиции будет больше, чем во время Лиги чемпионов 64
КИУ проанализировал заявления команды Зеленского 86
Геращенко требует от Авакова открыть дело против создателей «Слуги народа» 75
Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии 233
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 18
«Он под кайфом»: появилось новое видео с Зеленским и фурой 184
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 26
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 872
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 182
Полиция усилила охрану Зеленского 67
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 27
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 43

Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля. Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook в субботу, 13 апреля.

«Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе», – сказал Порошенко.

По его словам, дебаты должны начаться завтра в 14:00.

Ранее 13 апреля Администрация президента официально анонсировала визит Порошенко на НСК Олимпийский в воскресенье апреля для участия в дебатах с Зеленским. В МВД заявили, что проведут встречи со штабами кандидатов накануне дебатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги