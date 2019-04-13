На НСК «Олимпийский», где в воскресенье, 14 апреля, ожидается предвыборная акция кандидата в Президенты Петра Порошенко, будут впускать всех желающих.

Об этом Укринформу сообщил источник в Администрации Президента.

«На предвыборную акцию (в дебатах принимают участие как минимум две стороны) кандидата в президенты Петра Порошенко, которая пройдет на НСК «Олимпийский» в воскресенье, 14 апреля, будут впускать всех желающих. Сколько придет людей – неизвестно. Будем рады всем желающим», - уточнил собеседник.

Он также подчеркнул, что будут установлены три микрофона – для модератора, для президента и для кандидата Зеленского.

«Впрочем, вы знаете, что последний уже дал понять, что он не придет. Но его будут ждать до последнего», - рассказали в АП.

Пресс-служба НСК «Олимпийский» подтверждает, что Президент Порошенко 14 апреля в 14 часов проведет обещанную встречу.

Возможно, она начнется в 14.00, когда кандидат Зеленский, как и обещала его команда, на дебаты не появится. Так и будет «встреча", а не дебаты, на которые так ждет Украина.

В свою очередь спикер Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что рядом со стадионом установят металлоискатели и, по его словам, будут проводиться фильтрационные мероприятия. Подготовка мер безопасности будет проходить при участии Управления госохраны и СБУ.

«Бесспорно, будут задействованы все службы, в том числе кинологи и взрывотехники. Зрители смогут пронести на стадион все, что не запрещено законом. Однако, если это будут баннеры, плакаты или растяжки оскорбительного содержания – такие вещи будут изыматься», – пояснил Тракало.

С пивом, не говоря уже о чем-то покрепче, на стадион и футбольных болельщиков не допускают.

Напомним, НСК «Олимпийский» получил запросы на проведение дебатов 14 и 19 апреля от уполномоченных представителей кандидатов в президенты.