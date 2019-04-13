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Вчера, 12 апреля, на Донбассе умер раненный накануне в результате обстрела вблизи Гранитного морской пехотинец Лысаковский Владимир.

Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты ВМС в Facebook.

«Старший матрос Лысаковский Владимир Юрьевич, получил ранение во время вражеского обстрела позиций наших защитников 11 апреля вблизи населенного пункта Гранитное Донецкой области. Больше суток за его жизнь боролись врачи, однако смерть оказалась сильнее», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля во время вражеских обстрелов на Донбассе получили ранения восемь украинских военнослужащих.
ForUm

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