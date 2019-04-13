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Хакеры выкрали личные данные около четырех тысяч американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов и выложили их в сеть. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По информации издания, злоумышленникам удалось взломать по крайней мере три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния. Опубликованные на собственном сайте хакеров данные содержат имена членов ассоциации и названия их должностей, их личные адреса, телефонные номера, а также адреса их электронной почты.

Как сообщил TechCrunch один из хакеров, якобы причастный к этой атаке, в группировку злоумышленников входят более 10 человек. По его словам, взломать сайты удалось благодаря имеющимся у них уязвимостям: в частности, многие из них не обновлялись и использовали устаревшие плагины.

Собеседник издания также отметил, что всего хакеры взломали более тысячи сайтов американских государственных структур. В настоящее время злоумышленники занимаются структурированием полученных данных, которые в дальнейшем планируют продать.

Напомним, в Эстонии российского шпиона приговорили 3,5 годам тюрьмы.
ForUm

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