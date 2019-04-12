Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на керченский дворец культуры «Корабел».

8 апреля там показали запланированный ранее спектакль «Ловушка для мужа» с участием Добронравова. Через два дня, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в «Музыкальном театре Крыма» в Севастополе. Эту информацию изданию подтвердили в севастопольском театре.

Крым.Реалии обратились в «Актерское агентство №1» к агенту российского актера Ирине Сойкиной. Она заявила, что не знает, выступил ли Добронравов в Крыму, и посоветовала уточнить информацию у крымских театров.

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.