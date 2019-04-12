Обломки самолета Ту-154М, разбившегося недалеко от Смоленска, являются собственностью Польши, страна ожидает их скорейшего возвращения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, комментируя заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о невозможности вернуть обломки Польше, пишет Польское радио.

Пресс-секретарь МИД России, комментируя во время пресс-конференции, как она выразилась, требования, претензии и обвинения, адресованные российской стороне в связи с незаконной передержкой частей самолета, подтвердила, что уголовное дело, которое ведет Следственный комитет РФ по делу Смоленской катастрофы, не завершено. Она повторила позицию, что обломки самолета как вещественное доказательство по этому делу в дальнейшем невозможно вернуть Польше. Захарова добавила, что по российскому кодексу, обломки самолета «должны храниться до принятия процессуальных решений».

«В очередную годовщину трагического события, которое привело девять лет назад к действительно большому человеческому горю, а также объединило наши народы, призываем польскую сторону к осознанию сложных обстоятельств катастрофы под Смоленском. Ее последствия до сих пор требуют от нас профессионального, честного и, конечно, осторожного подхода. Мы заинтересованы в том, чтобы в результате всех юридических процедур окончательно завершить это дело», - заявила Захарова. Она заверила, что соответствующие российские органы «полностью открыты для взаимодействия с польской стороной» и «показывали такую ​​позицию на протяжении всех этих лет».

В МИД Польши, комментируя слова представительницы российского дипломатического ведомства, отметили, что «с удивлением» восприняли позицию Российской Федерации. «Обломки является собственностью Республики Польша. Польша ожидает их возвращения как можно скорее», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию катастрофы президентского Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, что причиной уничтожения самолета были взрывы.