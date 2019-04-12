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Кабинет Министров Украине последовательно выполняет план действий по интеграции украинской энергосистемы в энергосистему Европейского Союза, а также имеет четкое понимание, как действовать в случае дальнейших попыток Российской Федерации блокировать работу украинской газотранспортной системы. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Сейчас мы проходим внутренние процедуры для углубления интеграции (с ЕС) в энергетике. Это один из четырех приоритетов, которые мы объявили во время саммита (Украина - ЕС) в конце прошлого года. Для нас понятно, что Россия будет и дальше использовать все возможности для блокировки украинской ГТС. И мы должны все сделать, чтобы быть интегрированными с европейской системой», - сказал Гройсман.

Вместе с тем, отвечая на вопрос парламентариев о продолжении транзита газа, глава правительства напомнил, что обеспечение гарантий транзита, отделение ГТС и ее сертификация по европейскому законодательству - одно из требований, которые поставлены руководству НАК «Нафтогаз Украины» и прописаны в новом контракте с руководителем компании.

«И, безусловно, есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям (например, прекратит поставки топлива). Вопрос сложный и непростой», - сказал Гройсман.

Напомним, исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.
ForUm

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