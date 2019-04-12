В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утверждают, что приняли все процессуальные меры для обеспечения детективам Национального антикоррупционного бюро доступа к материалам расследования о хищениях в Укроборонпроме, сообщает пресс-служба САП.



«К сожалению, перекладывание ответственности за свою деятельность становится традицией и визитной карточкой НАБУ. При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБ Украины их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую «невестку», как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, полиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины», – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что их прокурорами при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по фактам коррупции в деятельности Государственного концерна «Укроборонпром» согласовано 50 ходатайств детективов о проведении обысков на объектах движимого и недвижимого имущества (в т.ч. в Гладковского А.В., Гладковского И.А., должностных лиц Укроборонпрома, контроллеров предприятий - поставщиков и т.д.), 21 ходатайство о временном доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте имущества, утверждено постановление об истребовании из другого органа уголовного производства, что имеет отношение к расследуемым НАБУ фактам.

«Прокурорами САП приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективов НАБУ к материалам данного производства, в т.ч. и согласовано ходатайство о временном доступе к телефонам упомянутых субъектов. С целью опровержения утверждений о «устных указаний» об удалении отдельных фамилий из текстов ходатайств, выкладываем сканированную версию одного из согласованных ходатайств о проведении обыска, который в настоящее время проведен», – сказано в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование о коррупции в Укроборонпроме.