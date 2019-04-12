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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народные депутаты, которые нарушали избирательное законодательство в части агитации на избирательных участках, получили административное наказание.

Об этом он сказал 11 апреля во время Безопасности форума, сообщает департамент коммуникации МВД.

«За три месяца избирательной кампании и за один день голосования мы имеем более 300 уголовных производств. В рамках этих дел 24 подозрения уже объявлены и восемь дел находятся в суде. Также более 500 протоколов административных уже объявлены и в том числе, многим народным депутатам, мэрам, руководителям областей за публичную агитацию на избирательных участках. Это также практика и мы думаем, как лучше это реализовать. Ведь, если предоставить обвинения в рамках уголовных дел, то надо идти в парламент и спрашивать разрешения, можно ли по уголовной статье наказать депутата штрафом в пять тысяч гривен. Идти через административную статью, где ты можешь обойти депутатскую неприкосновенность, но там штраф меньше. Эти вещи надо урегулировать», - сказал Аваков.

Министр отметил, что сейчас все депутаты-нарушители получили административное наказание.

Напомним, 31 марта лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.

Советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.

Кроме того, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сфотографировался с развернутым бюллетенем у ящика. Фото с бюллетенем сделал и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

 
ForUm

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