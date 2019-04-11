Тактика, которую Россия испытала в Азовском море, будет применена и в Балтийском, и в других морях.

Об этом во время Киевского форума безопасности заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Укринформ.

«При таких угрозах, когда Россия продолжает ползучее наступление в Азовском море, опробовала там порядок действий, и сейчас так же действует в Черном море, у меня никакого сомнения нет, что такая тактика будет использована и в Балтийском, и в других морях, и по отношению к другим странам мира. Мы должны реагировать на эти угрозы», - подчеркнул Полторак.

Он подтвердил слова Секретаря СНБО Александра Турчинова о возможности стремительного наступления со стороны России, которая создала на границах с Украиной военную инфраструктуру и развернула множество подразделений вооруженных сил.

«К сожалению, инфраструктура, которую построила Россия, дает возможность в течение буквально нескольких дней начать агрессию, а самое главное - обучение, слаженность, развертывание, создание запасов дает возможность в короткие сроки нарастить возможности российской армии», - заявил Полторак.

По мнению министра, безопасность Украины может обеспечить неизменность курса, который определен в Конституции Украины - вступление в НАТО. Вместе с тем, Полторак напомнил, что отдельные страны-члены НАТО осложняют этот процесс. «Есть отдельные страны-члены НАТО, которые мешают работать Украине с НАТО - наши соседи. Мы почти два года не можем провести заседание Украина - НАТО на уровне министров обороны», - посетовал глава оборонного ведомства.

Полторак во время форума также заверил в неизменности курса на реформу украинской армии, отметив, что эффективность этого процесса достаточно высока. «Проводить реформы во время боевых действий, с одной стороны, очень трудно, с другой, это делает реформу наиболее эффективной, поскольку все изменения в армии есть возможность сразу испытывать в бою», - заявил министр.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.