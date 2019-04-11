Европейский Союз на экстренном саммите вечером 10 апреля дал Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября. В противном случае в ночь на субботу Британию ждал бы «жесткий» Brexit, пишет Русская служба ВВС.

По условиям отсрочки Британия может не дожидаться ее конца и формально выйти из ЕС раньше, если Палата общин все-таки ратифицирует трижды отвергнутое ею соглашение о выходе из Евросоюза.

В этом случае выход Британии состоится в первый день месяца, следующего за тем, в который будет ратифицировано соглашение.

«Это означает дополнительные шесть месяцев. Хочу обратиться к моим британским друзьям: это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не потратьте это время впустую», - сказал на пресс-конференции по итогам саммита председатель Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, в течение этих шести месяцев Британия может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, может «пересмотреть свою стратегию в отношении Brexit, а может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить Brexit.

При этом глава Европейского совета не исключает, что выход Британии из ЕС придется перенести еще раз.

«Политические намерения стран-членов ЕС ясны: мы хотим и надеемся, что Британия примет окончательное решение к октябрю. Но я слишком старый, чтобы исключать другой сценарий», - сказал Туск.

Тереза Мэй на своей пресс-конференции по итогам саммита сказала, что постарается в ближайшее время все же добиться одобрения проекта соглашения с ЕС в Палате общин и, соответственно, скорого выхода Британии из Евросоюза.

«Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение, как можно скорее», - сказала Мэй.

В решении саммита ЕС говорится о промежуточной оценке состояния дел с Brexit в конце июня. Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции пояснили, что речь не идет, например, о новом чрезвычайном саммите, на котором ЕС мог бы отменить отсрочку.

«Это просто момент, в который мы проведем оценку ситуации. Это не очередная «точка отсечения». Настоящий момент принятия решения - в октябре», - сказал Юнкер.

Перед саммитом ЕС премьер-министр Британии Тереза Мэй настойчиво подчеркивала, что добивается от Брюсселя лишь краткой отсрочки – до 30 июня, но лидеры стран союза решили, что столь небольшая отсрочка не имеет смысла: нет никакой гарантии, что за это время британские политики смогут преодолеть разногласия и найти выход из политического тупика, в котором оказались в связи с Brexit.

Большая часть стран ЕС склонялась к тому, чтобы дать Британии отсрочку на девять месяцев или даже на год, но президент Франции Эммануэль Макрон, по сведениям, доносившимся до журналистов из-за закрытых дверей зала заседаний, настаивал на совсем короткой отсрочке – до конца мая. В итоге был принят компромиссный вариант.

Дата 31 октября, как объясняют европейские дипломаты, связана грядущей сменой руководящего состава в ЕС: 1 ноября должна вступить в полномочия новая Европейская комиссия, и если Британия действительно в конце концов соберется уйти, то важно, чтобы она не участвовала в работе нового правительства Евросоюза.