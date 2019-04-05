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Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня 2019 года, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение, и выход не был «обвальным», пишет Русская служба ВВС.

Великобритания должна покинуть Европейский Союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая - даты выборов в Европарламент, но на всякий случай кандидаты в Европарламент будут выдвинуты.

Сторонники Brexit опасаются, что если страна не успеет покинуть ЕС до 23 мая и будет обязана принять участие в выборах в Европарламент, это надолго затянет процедуру выхода или даже сделает его невозможным.

Свой ответ лидеры стран-членов Евросоюза должны будут дать на своем саммите 10 апреля. Один раз Тереза Мэй уже просила ЕС отложить дату Brexit на конец июня - но тогда ЕС ответил отказом и дал лишь короткую отсрочку до 12 апреля.

Брюссель настаивает на том, чтобы за время отсрочки правительство и парламент Британии договорились между собой. Пока что парламент трижды отклонил сделку о выходе, согласованную правительством Мэй и Евросоюзом.

При «мягком» голосовании по альтернативным вариантам Brexit 27 марта и 1 апреля в Палате общин ни один из вариантов не набрал даже относительного большинства.

Однако для того чтобы выйти из ЕС в срок, который указывает Мэй, парламент все-таки должен принять это соглашение.

В своем письме, адресованном «дорогому Дональду» - президенту Европейского совета Дональду Туску, - Тереза Мэй пишет: «Нельзя и дальше оставаться в тупике. В Соединенном Королевстве он создает неопределенность и наносит удар по доверию к политикам».
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