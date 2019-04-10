Учитывая понижение температуры воздуха, завтра, 11 апреля, во Львове планируют возобновить подачу отопления всем потребителям теплоснабжающих предприятий. Об это заявил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«В связи с потеплением, во Львове был официально приостановлен отопительный сезон. Однако, анализируя прогноз погоды, мы предполагали, что уже с четверга он будет восстановлен. Поэтому завтра, 11 апреля, теплоснабжающие предприятия возобновят подачу отопления всем своим потребителям. Коммунальные службы, которые касаются процесса восстановления отопления, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы до конца дня отопление было во всех домах», - сообщил Бабак.

Как отмечают тепловики, на сегодня 97% всех потребителей жилого фонда, который обслуживает «Львовтеплоэнерго», имеют общедомовые счетчики. Итак, они сами могут регулировать подачу тепла в домах: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства.

Напомним, в Киеве 6 апреля завершился отопительный сезон. Также отопительный сезон завершился 6 апреля в Николаеве, 8 – во Львове.

31 марта завершился отопительный сезон в Херсоне, 1 апреля - в Одессе и Днипре.

5 апреля централизованное отопление выключили в Запорожье и Луцке.