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В Киеве 6 апреля завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение ранее подписал городской голова Виталий Кличко.

В то же время, учреждения социальной сферы в столице будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений.

Кроме Киева 6 апреля отопительный сезон завершится в Николаеве.

Как сообщалось, 31 марта завершился отопительный сезон в Херсоне, 1 апреля - в Одессе и Днипре.

5 апреля централизованное отопление выключили в Запорожье и Луцке.

Напомним, в трех городах уже отключили отопление.
ForUm

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