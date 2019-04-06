В то же время, учреждения социальной сферы в столице будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений.

Кроме Киева 6 апреля отопительный сезон завершится в Николаеве.

Как сообщалось, 31 марта завершился отопительный сезон в Херсоне, 1 апреля - в Одессе и Днипре.

5 апреля централизованное отопление выключили в Запорожье и Луцке.

Напомним, в трех городах уже отключили отопление.