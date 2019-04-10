Генеральной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 5 должностных лиц Национальной полиции, которые 4 декабря 2016 года незаконно применили огнестрельное оружие в селе Княжичи Киевской области, в результате чего погибли 4 полицейских, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Установлено, что руководители ряда подразделений столичного управления полиции, сознательно игнорируя предусмотренные ст. 27, 60, 64 Конституции Украины права человека на жизнь и на ее защиту со стороны государства, вопреки требованиям ст. ст. 2, 3, 6-8, 29-32, 38, 42-46, 62, 64 Закона Украины «О Национальной полиции Украины», ст. ст.2, 7, 8, 9, 11,40, 41, 214 УПК Украины, требований ряда ведомственных нормативных актов 04.12.2016, находясь в с. Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть и выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, действуя умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Национальной полиции, повреждению служебных автомобилей, иного имущества полиции, и лишних расходов из государственного бюджета, чем вызваны тяжелые последствия интересам государства, в частности в виде материального ущерба на общую сумму более 3 млн грн.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти, которым вызвано тяжелым последствиям). Кроме этого, одного из подозреваемых также по ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК Украины (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушения на умышленное убийство).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и 10 апреля 2019 направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них - в виде пожизненного лишения свободы.

Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

В ноябре 2017 года суд постановил восстановить на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017 одного из фигурантов дела.