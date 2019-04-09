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ПЦУ все больше и больше напоминает предвыборный штаб Порошенко.

Фото: LIGA.net

Об этом написал во вторник на своем канале в Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.  

«Например, "клирик" ПЦУ Александр Дедюхин агитирует поддержать Порошенко перед вторым туром, называет его поражение в первом туре «победой над Россией и Коломойским». Всё это в одном посте на Facebook. Не зря Стамбульский патриарх недавно наградил этого активиста крестом», - написал он. 

Также Легойда прокомментировал недавнее заявление клирика Владимирского собора ПЦУ Петра Зинича, в котором тот запугивал верующих в преддверии второго тура президентских выборов в Украине

«Тем временем, "протоиерей" Петр Зинич предсказывает посмертную участь своих оппонентов: "Все, кто проголосует за Зеленского, будут гореть в аду". В это же время "предводитель", то есть "предстоятель" этих новоиспеченных политтехнологов затаился, а то вдруг придется прятаться в каком-нибудь посольстве, как в свое время его духовному отцу Михаилу Антоновичу. В общем аббревиатуру ПЦУ теперь можно уверенно расшифровывать "Политическая Церковь Украины"», - заявил представитель РПЦ.
ForUm

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