19 апреля в 20:00 Общественное телевидение покажет «заставку со зверьками и извинениями», если кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский не явятся в студию на предвыборные дебаты. Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, передает 112 Украина.

Так, сообщается, что средства для проведения дебатов в студии Общественного телевидения выделены и по закону будет готова студия, в которой будет ждать ведущий.

«На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, ну, например, маленькие зверьки, которые разводят руками, а в то время будет бегущая строка, в котором будут слова «Извините, кандидат такой-то не явился на дебаты». Это важное политическое дело, и мы вот таким образом отмечаем, что такой-то кандидат не очень серьезно относится к такому формату, как дебаты», - сказал Аласания.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук зачитала примерный текст, который разместят на экране в случае неявки обоих кандидатов.

«Извините, кандидаты на пост президента Украины (фамилия, имя) не явились в студию для участия в теледебатах».

Напомним, в ЦИК пока не видят оснований для изменения постановления от 5 мая 2014 года № 472, которым определяется, что теледебаты между кандидатами проходят в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.