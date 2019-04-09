Председатель ВР Андрей Парубий намерен обжаловать решение Окружного админсуда Киева о признании неправомерными его действий в связи с принятием закона, обязывающего УПЦ МП указать в своем названии принадлежность к России.

Об этом он заявил во время открытия заседания парламента во вторник, сообщает Укринформ.

«На днях распространилась информация, что было принято решение суда о якобы отмене украинского закона, который касается приведения в соответствие названий украинских церквей. Хочу подчеркнуть: решение Окружного суда не является окончательным - оно будет обжаловано мной по закону в апелляционной инстанции, а если понадобится - и в кассационной», - отметил Парубий.

При этом он указал, что закон действует, и что «приходы Московского патриархата должны законно и честно называться - Русской православной церковью в Украине, а не прятаться под названием Украинской православной церкви».

«Украинская православная церковь в Украине - одна. Украинцы не верят в кремлевские манипуляции - реванш не пройдет, закон остается в силе и продолжается активный переход общин в Православную церковь Украины», - добавил председатель ВР.

Напомним, 20 декабря в Верховной Раде приняли законопроект №5309 о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве-агрессоре.

22 декабря закон подписал Президент. 26 декабря он вступил в силу.

Министерство культуры проверило украинские церкви на принадлежность к религиозным организациям с центром в стране-агрессоре и опубликовало перечень объектов, которые в течение трех месяцев должны сменить свои названия.