Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, который обязывает британскую власть попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летуин.

После того как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения Brexit без соглашения.

Как сообщает DW, премьер-министр Британии Тереза Мэй должна назвать новый крайний срок выхода страны из состава ЕС, потом его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня.

Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая. Согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.

«Жесткий» Brexit произойдет, если парламент не одобрит соответствующее соглашение. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit, состоится 10 апреля.