Коллегия судей Киевского апелляционного суда на заседании 8 апреля определила подсудность дела Савченко и Рубана, сообщает пресс-служба суда.

«8 апреля 2019 постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и. о. председателя Соломенского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко Н. В. и Рубана В. В. удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Дарницкий районный суд города Киева», – сказано в сообщении.

Напомним, дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана должен был рассматривать Соломенский районный суд Киева.

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или же им удобнее добираться до него.

Потом обвинительный акт был направлен в Верховный суд

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.