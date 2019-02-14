Сегодня в Черниговском районном суде состоится подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Председательствующий судья Дмитрий Криворученко, судьи-участники коллегии: С.Майборода и С.Меженникова. (Чернигов, ул. Хлебопекарская, 4)», - сообщил он.

Напомним, Кассационный уголовный суд Верховного Суда передал дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, для рассмотрения в районный суд Чернигова.