также в разделеСтолица
На Майдане задержали активиста с листовками о Зеленском 336
Центр Киева перекрыли из-за пробега 17
В Киеве завершился отопительный сезон 30
В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната 39
В Киеве скутер сбил пешехода 33
Центр Киева перекрыли из-за марафона 39
СБУ задержала чиновников КГГА за систематические взятки 29
В столичном магазине покупателя убили одним ударом 116
В Киеве фирма обратилась в суд: «не понравилось» начисление пени 17
В Киеве установили контейнеры для опасных отходов 37
В Киеве серийного убийцу приговорили к пожизненному 42
В Киеве запустили единый реестр домашних животных 34
В Киеве на улице нашли брошенного младенца 90
Подрывник авто сотрудника спецслужбы умер в больнице 69
Депутаты Киевсовета начали «Зе!ленеть» 89
Улицу в центре Киева назвали в честь Маккейна 67
В МОУ не подтвердили, что взорванное авто принадлежало военному разведчику 44
Опубликовано видео подрыва авто украинского разведчика 83

В Пасхальную ночь и утром общественный транспорт продлит свою работу, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Согласно с распоряжением КГГА № 602, в ночь с 27 на 28 апреля киевский метрополитен продлит работу на один час, а также на один час раньше начнет работу 28 апреля.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на 1:00 дольше. Перевозки пассажиров будет организовано имеющимися маршрутами после прохождения последних поездов метро.

Также на час раньше начнет работу наземный пассажирский транспорт на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

С 5:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком. Также будет обеспечено дежурство соответствующих лиц на линиях городского пассажирского транспорта общего пользования.

Напомним, Укрзализныця назначила 54 дополнительных рейса на Пасхальные и майские праздники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2846 грн.
11
Теги