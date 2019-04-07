В Пасхальную ночь и утром общественный транспорт продлит свою работу, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Согласно с распоряжением КГГА № 602, в ночь с 27 на 28 апреля киевский метрополитен продлит работу на один час, а также на один час раньше начнет работу 28 апреля.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на 1:00 дольше. Перевозки пассажиров будет организовано имеющимися маршрутами после прохождения последних поездов метро.

Также на час раньше начнет работу наземный пассажирский транспорт на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

С 5:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком. Также будет обеспечено дежурство соответствующих лиц на линиях городского пассажирского транспорта общего пользования.

Напомним, Укрзализныця назначила 54 дополнительных рейса на Пасхальные и майские праздники.