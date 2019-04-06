ПАО «Укрзализныця» назначило 13 дополнительных пассажирских поездов на Пасхальные и майские праздники, а также 5 дополнительных рейсов на графиковые поезда.

Об этом пресс-служба компании сообщила на официальном сайте Укрзализныци.

«По состоянию на 5 апреля 2019 года уже назначены 13 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники. В целом назначены 54 дополнительных рейса», - отмечается в сообщении.

Большинство поездов назначены в южных и западных направлениях.

Сообщается, что назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, №774 Киев - Шостка, №782/781 Киев - Черкассы, № 779/780 Сумы - Киев - Винница и №111/112-на карте Харьков - Львов.

Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» назначило пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники.