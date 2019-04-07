Заявление политика распространила пресс-служба офиса Мэй.
«Поскольку парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, теперь у нас серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе».
При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться Brexit, и для этого нам надо согласовать условия договора».
Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: «А это будет означать, что Brexit, за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю».
По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке Brexit.
Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.
На сегодня, согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля. Причем, состоится «жесткий» Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение.
Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit, состоится 10 апреля.
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