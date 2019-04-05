также в разделеПроисшествия
На КПВВ «Марьинка» снайпер боевиков ранил пограничника 11
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и понесли потери 14
С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев 17
В запорожском суде повесился подозреваемый 37
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 20
На Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорели 3 постройки и 6 гаражей 18
На Днепропетровщине от угарного газ погибли 4 человека 42
С начала войны на Донбассе от мин погибли 269 человек 22
На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов 28
В школе под Киевом старшеклассник распылил неизвестный газ 17
В Одессе пырнули ножом курсанта, не давшего примерить свою фуражку 47
В Одессе под автомобилем прогремел мощный взрыв 238
Нигерийские пираты захватили украинских моряков 56
На Донбассе погибла известная волонтер и боец Яна Червоная 1828
В Чернобыльской зоне горит отселенный город 201
На Донбассе погибли двое военных, еще двое – ранены 91
На Закарпатье в военном лесничестве произошел масштабный пожар 20
На Одесчине с участием маршрутки произошло смертельное ДТП 19

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала видео обстрела своего беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Долгое на оккупированной части Луганской области.  

«По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного правительству Долгого 20 марта», – говорится в сообщении пресс-службы миссии в Facebook.

Как сообщалось, 20 марта в 16:30 БПЛА дальнего радиуса действия СММ пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое (неподконтрольное правительству, в 22 км к юго-западу от Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения.

Отмечалось, что из крупнокалиберного пулемета по БПЛА было выпущено не менее 14 очередей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги