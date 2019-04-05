Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала видео обстрела своего беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Долгое на оккупированной части Луганской области.

«По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного правительству Долгого 20 марта», – говорится в сообщении пресс-службы миссии в Facebook.

Как сообщалось, 20 марта в 16:30 БПЛА дальнего радиуса действия СММ пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое (неподконтрольное правительству, в 22 км к юго-западу от Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения.

Отмечалось, что из крупнокалиберного пулемета по БПЛА было выпущено не менее 14 очередей.