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В Киевской обасти вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в салоне автомобиля во время движения взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, следователи установили, что автомобиль «Тойота Кэмри» под управлением водителя 1976 г.н. двигался по автодороге «Киев-Переяслав-Хмельницкий» на скорости 150 км/час. Во время движения, в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.

Во время осмотра полицейские обнаружили у водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком «Несчастный случай». Устанавливаются другие обстоятельства этого события.

Напомним, в центре Киева вечером в пятницу, 5 апреля, произошло ДТП с участием пешехода. Скутер, который двигался по улице Большая Васильковская в сторону Крещатика, сбил пешехода. В результате травмы получили водитель и пешеход.
ForUm

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