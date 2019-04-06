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В центре Киева вечером в пятницу, 5 апреля, произошло ДТП с участием пешехода. Скутер, который двигался по улице Большая Васильковская в сторону Крещатика, сбил пешехода. В результате травмы получили водитель и пешеход, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:45 возле кинотеатра Киев. Водитель скутера не успел остановиться и сбил человека, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Как рассказал пассажир скутера, они двигались в правом ряду, когда из-за машины выбежал молодой человек, который попытался перебежать дорогу. Водитель скутера не успел среагировать и сбил его. В результате водитель получил легкие травмы, а вот пешехода медики перекладывали на носилки уже в бессознательном состоянии.

На месте происшествия находился один экипаж патрульной полиции. Правоохранители подтвердили, что травмы получили два участника ДТП, однако никакой информации о тяжести повреждений пока нет. Также на место аварии приехали две кареты скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали. Подробности и виновник ДТП пока неизвестны.

Напомним, на Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек.
ForUm

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