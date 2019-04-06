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Жителям Великобритании начали выдавать паспорта без слов Европейский Союз на обложке, тогда как Соединенное Королевство пока еще не вышло из ЕС, сообщает Press Association со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В ведомстве отметили, что выдача таких паспортов началась с 30 марта. Ранее дата Brexit была назначена на 29 марта, но ее пришлось перенести из-за отказа парламента Британии поддержать соглашение с Брюсселем.

Британцам также может достаться и паспорт с надписью Европейский Союз и выбрать один из двух вариантов оформления нельзя. Делается это «для того чтобы использовать остающиеся запасы паспортных бланков и добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков», пояснили в ведомстве.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня 2019 года, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение, и выход не был «обвальным».
ForUm

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