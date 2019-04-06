«Сегодня ушел из жизни Леонид Драч — отец пленного Россией моряка Андрея Драча. У господина Леонида было больное сердце, а разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье», — сообщил Президент.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Все захваченные 25 ноября 2018 в Керченском проливе моряки заявили следствию, что являются военнопленными.